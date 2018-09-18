Экс-бухгалтер ДОСААФ Татарстана получила 3,5 года колонии за хищение 11 млн рублей

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Московский районный суд Казани приговорил бывшего заместителя главного бухгалтера ДОСААФ РТ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан) Аллу Григорьеву к трем годам и шести месяцам колонии за хищение 11 млн рублей. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы суда.

"Суд признал Григорьеву Аллу виновной в совершении преступлений предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, по трем эпизодам, и приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со взятием под стражу в зале суда", - информирует пресс-служба.

Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2016 годы, Григорьева, находясь в должности заместителя главного бухгалтера ДОСААФ РТ, в сговоре с юрисконсультом той же организации Мирсадыковой перевели путем перечисляли на расчетные счета подконтрольных им организаций указывая денежные средства. Перечисления проходили по договорам, которые фактически ДОСААФ не заключало

"Гражданский иск по уголовному делу был заявлен представителем потерпевшего регионального общественно- государственного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан" на сумму более 11 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Дело в отношении юрисконсульта выделено в отдельное производство, производство по нему было приостановлено в связи с болезнью подсудимой.