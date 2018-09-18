Осужденному экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову отказали в помиловании

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, отбывающему наказание за коррупцию в ИК-2 Рыбинска Ярославской области, отказано в помиловании. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области Михаил Соловьев.

"Президент отклонил ходатайство о помиловании Урлашова. В сентябре поступили соответвующие документы в правительство Ярославской области", - сказал Соловьев. Он также отметил, что Урлашов имеет право повторно подать ходатайство о помиловании.

Как сообщалось ранее, комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области рассмотрела ходатайство в отношении Урлашова и высказалась за сокращение ему срока лишения свободы с 12,5 до девяти лет. Соответствующее решение было передано губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Глава региона не поддержал прошение Урлашова о помиловании. После этого, в соответствии с законодательством, ходатайство экс-мэра было направлено в администрацию президента.

В 2013 году Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от директора компании "Радострой" Сергея Шмелева, которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

В августе 2016 года Кировский райсуд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина - к семи годам колонии.