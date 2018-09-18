Члена преступной группировки в Брянске приговорили к 19 годам колонии за тройное убийство

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска приговорил к 19 годам колонии члена преступной группировки, убившего в 2003 году троих человек. Об этом во вторник сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд признал виновным 41-летнего мужчину по статьям "Убийство более двух лиц, совершенное организованной группой, по найму" и "Незаконное хранение оружия". С учетом мнения государственного обвинителя он приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Фамилия осужденного не разглашается в связи с тем, что приговор не вступил в законную силу.

По данным пресс-службы прокуратуры, мужчина входил в состав преступной группировки, которая действовала в Брянской области в 2002-2009 годах. "Он и его сообщник в ночь на 22 апреля 2003 года совершили заказное убийство троих брянских "криминальных авторитетов", расстреляв их из автомата и пистолета. Еще одному человеку был причинен легкий вред здоровью", - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела в отношении остальных членов организованной преступной группы продолжается, добавили в пресс-службе.