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Источник: около 100 человек эвакуированы после звонка об угрозе взрыва в Мосгордуме

По его словам, в настоящее время здание проверяется правоохранительными органами и кинологами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Московской городской думы на Страстном бульваре в центре столицы. Об этом ТАСС сказал источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Московской городской думе на Страстном бульваре. В настоящее время здание проверяется правоохранительными органами и кинологами", - пояснил собеседник агентства, отметив, что проводится эвакуация людей, сейчас эвакуированы около 100 человек.

Также источник добавил, что полиция ведет розыск звонившего.

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