Под Самарой задержан экстремист, заказавший убийство свидетелей по его уголовному делу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи и полицейские задержали жителя Самарской области, ранее осужденного за экстремизм и заказавшего убийство четырех свидетелей по своему уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Подозреваемый решил убить всех четверых свидетелей, наняв для этого исполнителей. 9 сентября подозреваемый, находясь на автомобильной парковке у одного из кафе в Тольятти, обратился к оперуполномоченному ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области, действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия, о чем подозреваемый не знал, и предложил за денежное вознаграждение совершить совместно с иными лицами убийство четырех человек", - пояснили в СК.
"Исполнитель" 17 сентября сообщил подозреваемому, что якобы один из свидетелей уже убит. Подозреваемый передал ему 4 тыс. рублей, а также сведения о других жертвах, после чего был задержан. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его аресте.
По данным следствия, 20 декабря 2017 года подозреваемый был приговорен к двум годам одному месяцу лишения свободы условно за преступления экстремистского характера. Установлено, что он является членом экстремистского сообщества "Община коренного русского народа Самарской области", которая длительное время действовала на территории Самарской области. В ходе расследования, а также при рассмотрении уголовного дела в суде, четверо мужчин дали против него показания.