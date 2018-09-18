{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мосгордуме подтвердили эвакуацию в столичном парламенте

Официальный представитель спикера Мосгордумы Полина Орехова отметила, что на месте работают экстренные службы
Здание Московской городской думы Стоян Васев/ТАСС
Здание Московской городской думы
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Во вторник после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали людей из здания Мосгордумы в центре Москвы. Информацию об этом подтвердила официальный представитель спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова Полина Орехова.

"Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу. Никакой паники во время эвакуации не было. Экстренные службы работают на месте", - сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Московской городской думы. В настоящее время здание проверяется правоохранительными органами и кинологами. По данным источника, были эвакуированы около 100 человек.

Теги
Россия
Шестеро детей заболели кишечной инфекцией в санатории в Туле из-за антисанитарии
В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии
Читать полностью