В Мосгордуме подтвердили эвакуацию в столичном парламенте

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Во вторник после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали людей из здания Мосгордумы в центре Москвы. Информацию об этом подтвердила официальный представитель спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова Полина Орехова.
"Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу. Никакой паники во время эвакуации не было. Экстренные службы работают на месте", - сказала она.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Московской городской думы. В настоящее время здание проверяется правоохранительными органами и кинологами. По данным источника, были эвакуированы около 100 человек.