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Источник: информация об угрозе взрыва в Мосгордуме оказалась ложной

По его словам, полицейские не обнаружили в здании никаких опасных предметов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверили здание Московской городской думы на Страстном бульваре после сообщения об угрозе взрыва, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Полицейские и кинологии обследовали здание Московской городской думы. Никаких опасных предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после звонка неизвестного об угрозе взрыва из здания были эвакуированы около 100 человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель спикера МГД Алексея Шапошникова Полина Орехова, в настоящее время все сотрудники вернулись на свои рабочие места.

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