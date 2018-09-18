Источник: информация об угрозе взрыва в Мосгордуме оказалась ложной

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверили здание Московской городской думы на Страстном бульваре после сообщения об угрозе взрыва, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Полицейские и кинологии обследовали здание Московской городской думы. Никаких опасных предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что после звонка неизвестного об угрозе взрыва из здания были эвакуированы около 100 человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель спикера МГД Алексея Шапошникова Полина Орехова, в настоящее время все сотрудники вернулись на свои рабочие места.