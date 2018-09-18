Ребенок умер после пожара в Краснодаре

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью мальчика после пожара в Краснодаре, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.
15 сентября в Краснодаре загорелось складское помещение, площадь пожара составила 40 кв. м. В результате инцидента, по данным источника ТАСС, пострадали ребенок и взрослый. По информации СК, в результате пожара пострадал мальчик, который отравился продуктами горения и был госпитализирован.
"Спустя непродолжительное время ребенок скончался. С целью установления всех обстоятельств гибели малолетнего Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Как установили следователи, гараж по улице Московской, где произошел пожар, использовался для хранения вещей. Днем в субботу, когда в нем произошел пожар, в нем находились 57-летний хозяин и двое его сыновей. Очевидцы, увидев возгорание, вытащили из строения мужчину и детей, вызвали сотрудников МЧС. Сейчас мужчина находится в реанимации, выжившему ребенку ничего не угрожает.
"По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем", - добавили в СУ СК РФ.