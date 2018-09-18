Несовершеннолетнего жителя Кирова подозревают в сбыте поддельных купюр

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Кирова, подозреваемого в сбыте поддельных купюр в 5 тыс. рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального Следственного управления СК РФ.
"В отношении 16-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 13 сентября подозреваемый расплатился в учреждении общественного питания фальшивой купюрой достоинством 5 тыс. рублей. Следователи предполагают, что этот эпизод может оказаться не единственным. По данным регионального УМВД России, несовершеннолетний неоднократно сбывал через рестораны быстрого питания, магазины и иные заведения поддельные денежные купюры, приобретенные им у неустановленных лиц в интернете. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.