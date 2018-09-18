СК начал проверку по факту избиения фельдшера скорой в Подмосковье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи в Люберцах. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"17 сентября в следственный отдел по Люберцам поступил материал проверки по факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ГСУ.
Предварительно установлено, что ночью 13 сентября во время суточного дежурства фельдшер скорой помощи поехала на вызов к девушке с травмой головы на улицу Электрификации. Пациентке была оказана помощь и предложено поехать в травматологический пункт. По пути она избила фельдшера.
После того, как автомобиль остановился у отделения полиции, женщина вышла и скрылась в неизвестном направлении. Как сообщили в ГСУ, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.