Шестеро детей заболели кишечной инфекцией в санатории в Туле из-за антисанитарии

ТУЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Шестеро детей заболели кишечной инфекцией в санатории "Иншинка" в Туле, это произошло из-за несоблюдения санитарных норм в учреждении, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что 11 сентября пятерых детей с кишечной инфекцией госпитализировали из санатория "Иншинка". Следственное управление СК РФ по региону и управление Роспотребнадзора начали проверку этих данных.
"По уточненной информации, пострадали шестеро детей, сейчас их состояние удовлетворительное. Возбудителем заболевания стала условно-патогенная микрофлора", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Дети, по информации эпидемиологов, заболели после приема пищи в столовой санатория. "Пища была загрязнена из-за несоблюдения персоналом санитарно-противоэпидемического режима. Возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе.
Новых случаев кишечной инфекции в санатории не зарегистрировано.