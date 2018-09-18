Суд Киева предоставил следователям Генпрокуратуры доступ к счетам компаний Коломойского

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) доступ к счетам ряда компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в постановлении суда, которым удовлетворено соответствующее ходатайство ГПУ.
"Доступ предоставлен к счетам "Укртатнафты", авиакомпаний "Днеправиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", нефтеперерабатывающего комплекса "Галичина", "1+1 Продакшн" и ряда других", - приводит решение суда издание FinСlub. Вышеуказанные компании, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Данное решения суд вынес в рамках расследования уголовного дела о создании преступной организации с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финансового учреждения.
По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года Приватбанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд гривен (около $4,5 млрд) на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. С момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы. Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юридических лиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном деле.
В декабре 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Бывший глава Приватбанка Александр Шлапак (занимал эту должность с декабря 2016-го по июль 2017 года) сообщал, что по итогам оценки реального состояния банка были выявлены огромные финансовые бреши учреждения. По состоянию на 1 июля 2017 года кредитный портфель Приватбанка составил 235 млрд гривен (более $9 млрд), эти средства были выданы 196 юридическим (97% из которых - связанные между собой) и 39 физическим лицам. По его словам, большинство кредитов было выдано в октябре - ноябре 2016 года преимущественно фиктивным фирмам без надлежащего залога, а также под низкий процент, который заведомо невыгоден банку.