Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела об избиении в колонии Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд во вторник продлил на три месяца срок ареста четырем сотрудникам ИК-1 по делу об избиении в ярославской колонии. Об этом ТАСС сообщила помощник председателя суда Дарья Никишина.
"Суд продлил срок содержания под стражей Алексея Андреева, Андрея Зыбина, Александра Морозова и Алексея Микитюка до 20 декабря", - сказала Никишина.
Ранее суд до этого же времени продлил срок ареста еще четырем фигурантам, до 20 декабря продлен срок содержания под домашним арестом начальника по воспитательной части ярославской колонии № 1 Ивана Калашникова.
Материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии № 1 были отстранены от исполнения обязанностей.
23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, оно объединено с первым. 13 обвиняемых арестованы, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.