Полиция начала проверку после нападения на сотрудников телеканала "78" в школе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция начала проверку после нападения работников школы на журналистов петербургского телеканала "78" в ходе съемок сюжета об учительнице, оскорблявшей учеников. Об этом ТАСС сообщили во вторник в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о конфликте с участием представителей СМИ. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Участники конфликта были опрошены, от них приняты заявления, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в УМВД.

Как сообщил ТАСС директор телеканала Александр Анучкин, "на телегруппу напали при съемках сюжета в школе в Пушкине. Мы написали заявление в полицию по факту нападения и порчи съемочного оборудования". На сайте телеканала сообщается, что у журналистов возник конфликт с работниками учебного заведения и сотрудником частного охранного предприятия, в ходе которого было сломано съемочное оборудование.

В комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга ТАСС сообщили, что намерены разобраться в происшествии.

В понедельник прокуратура Пушкинского района начала проверку после публикаций в СМИ об учительнице, называвшей школьников на уроке "убогими" и "тупыми". В надзорном ведомстве отмечали, что в прокуратуру были вызваны учитель и сотрудники школы для дачи объяснений.