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Пять человек пострадали в результате ДТП под Астраханью

В УМВД сообщили, что одна из машин выехала на встречную полосу

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе полугодовалая девочка и трехлетний мальчик пострадали в результате ДТП под Астраханью во вторник. Полиция начала расследование ДТП. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"В 18:45 (17:45 мск) на 12-м километре автодороги Астрахань - Евпраксино 33-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Lada. В результате предполагаемый виновник аварии, его жена и двое детей, а также водитель второй машины были доставлены в больницы", - уточнили в пресс-службе.

По информации полиции, у водителя иномарки диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы. Его полугодовалая дочь и трехлетний сын получили закрытые черепно-мозговые травмы, а супруга - перелом голени. У водителя Lada - ушиб грудной клетки и перелом ребер.

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