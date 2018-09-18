Британская полиция не связывает инцидент в ресторане Солсбери с отравляющими веществами

"Анализы подтвердили, что два пациента, которым стало плохо в воскресенье вечером в ресторане Prezzo в Солсбери, не подвергались воздействию какого-либо нервно-паралитического вещества", - говорится в сообщении.

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина, пострадавшие в минувшее воскресенье в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери, не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества. Об этом во вторник информировала пресс-служба полиция графства Уилтшир.

В полиции отметили, что инцидент не рассматривается как "подозрительный".

"Расследование причин ухудшения самочувствия пары все еще продолжается. В связи с недавними происшествиями на юге страны были проведены научные исследования, чтобы установить, вступали ли они в контакт с "Новичком" или любым другим типом нервно-паралитического вещества. Эти анализы установили, что этого не произошло. По этой причине на данном этапе мы не связываем ухудшение их самочувствия с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери", - указано в тексте заявления.

В воскресенье полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре машины скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.