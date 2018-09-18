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Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусами в Воронежской области

По предварительной информации, столкновение произошло, когда один из автобусов стоял на обочине для устранения неисправности
© Владимир Смирнов/ТАСC

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, 18 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами на трассе в Воронежской области, сообщила корреспонденту ТАСС во вторник представитель регионального главка МВД Елена Подтынных.

© МЧС России

По ее словам, инцидент произошел на 525-м километре трассы "Дон" в Новоусманском районе.

"Столкнулись два рейсовых автобуса, следовали они из Москвы в южном направлении. Погибли трое, пострадали 18, разной степени тяжести ранения. Предварительно, автобус Volvo стоял на обочине, вероятно, устранял неисправность, и в него врезался Neoplan", - сказала собеседница агентства.

Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов сообщил, что из автобусов извлекли всех пассажиров.

"В настоящий момент всех пассажиров из автобусов вытащили", - сказал он.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что один из автобусов следовал по маршруту Москва - Черкесск, второй ехал из Москвы в Пятигорск.

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