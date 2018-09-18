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Иномарка врезалась в остановку под Петербургом

Пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль Skoda во вторник врезался в автобусную остановку в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, около 19:00 мск в Гатчинском районе, на первом километре автодороги Торфяное - Коргузи водитель (женщина, 1979 г. р.), управляя автомобилем Skoda, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получило двое пешеходов (женщина 1960 г.р. и мужчина 1961 г.р.)", - говорится в сообщении.

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