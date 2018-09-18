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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 в Сирии

Отмечается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ
Самолет Ил-20 Максим Кузовков/ТАСС
Самолет Ил-20
© Максим Кузовков/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главное военно-следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом во вторник сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Главным военно-следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем. На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России", - сообщила Петренко.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииИзраильКрушение российского Ил-20 в Сирии
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