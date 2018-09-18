МЧС готово применить вертолет для ликвидации последствий ДТП в Воронежской области

МОСКВА. 18 сентября. /ТАСС/. МЧС готово применить вертолет Ми-8 Южного авиационного-спасательного центра МЧС России для ликвидации последствий ДТП на трассе М4, сообщили ТАСС пресс-службе МЧС России во вторник.

"Сегодня в 20 часов 35 минут на 525 км федеральной трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что незамедлительно после поступления сообщения о ЧП на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования.

"В результате аварии имеются пострадавшие, [они] направлены в лечебные учреждения. Для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен вертолет Ми-8 Южного авиационного-спасательного центра МЧС России", - отметили в МЧС.

Психологами МЧС России проводится работа по оказанию адресной психологической помощи. К ликвидации происшествия привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.