Воронежские власти свяжутся с регионами, чьи жители попали в ДТП

ТАСС, 19 сентября. Власти Воронежской области намерены выйти на связь с регионами, жители которых находились в автобусах, попавших во вторник в ДТП в Новоусманском районе, для решения вопроса об оказании помощи. Об этом ТАСС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сил и средств достаточно. <...> По помощи также будем связываться с регионами, откуда были пострадавшие в ДТП. Окажем всю необходимую медицинскую помощь", - сказал Гусев.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Воронежской области сообщили, что один из автобусов, который попал в ДТП, направлялся в Карачаево-Черкессию, второй - в Ставропольский край.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 525-м километре трассы М-4 "Дон". Один из автобусов стоял на обочине, вероятно, устраняя неисправность, когда в него врезался другой. По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали.