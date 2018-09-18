Попавшие в ДТП под Воронежем автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Два пассажирских автобуса, попавшие во вторник в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, принадлежали индивидуальным предпринимателям из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям. Предпринимателю из Карачаево-Черкесии принадлежал автобус Volvo, а предпринимателю из Ставропольского края - Neoplan. Водитель из КЧР - 1962 года рождения, из Ставрополья - 1972 года рождения. Один из них погиб", - сказала представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елена Подтынных.
По ее словам, автобусы выполняли не регулярные рейсы, а занимались частными перевозками. Как сообщили ТАСС на телефоне "горячей линии", открытой МЧС после столкновения двух пассажирских автобусов под Воронежем, на номер поступило порядка 50 звонков из Волгограда, Москвы, Карачаево-Черкессии. "Уточняются списки погибших и пострадавших", - добавила собеседница.
Она уточнила, что погиб водитель Neoplan. По ее данным, еще трое погибших в ДТП также являлись пассажирами этого автобуса.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по Воронежской области ТАСС сообщили, что автобус Volvo, следовавший по маршруту Москва - Пятигорск, стоял на обочине. Автобус марки Neoplan врезался в него на ходу.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 525-м километре трассы М-4 "Дон". По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали. Детей среди пассажиров не было.