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Скончалась еще одна пострадавшая в ДТП под Воронежем

Число жертв выросло до пяти

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в ДТП с автобусами в Воронежской области, скончалась на операционном столе, общее число жертв возросло до пяти человек.

"Женщина 1971 года рождения умерла в больнице во время операции", - сказали ТАСС в ночь на вторник в приемном отделении областной больницы.

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Как сообщалось ранее, инцидент произошел около 20:10 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщала о пяти погибших, однако в департаменте здравоохранения региона подтверждали гибель только четырех человек - водителя автобуса Neoplan, который врезался в остановившийся на обочине автобус Volvo, и трех его пассажиров.

Также в МЧС говорили примерно о 20 пострадавших, тогда как врачи сообщали, что травмы получили 18 человек, 14 из которых были госпитализированы (в том числе шестеро - в тяжелом состоянии).

По предварительным данным, автобусы следовали из Москвы в Карачаево-Черкессию и в Ставропольский край.

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