В Якутии дальневосточные гектары выдавали в границах природного резервата

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Проверка природоохранной прокуратуры выявила выделение трех участков по программе "Дальневосточный гектар" в границах природного резервата в Усть-Алданском районе Якутии. Об этом сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

" <…> Департаментом [по лесным отношениям Якутии] приняты решения о предоставлении трем гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных в Усть-Алданском районе в границах ресурсного резервата "Приалданский", являющегося особо охраняемой природной территорией республиканского значения <…> ", - говорится в сообщении.

Заявления поступили посредством федеральной информационной системы "На Дальний Восток", с заявителями заключили договоры, которые прошли государственную регистрацию, сообщили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в Усть-Алданский районный суд с заявлениями о признании договоров безвозмездного пользования земельным участком недействительными. "В адрес руководителя департамента внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Ресурсный резерват "Приалданский" относится к числу особо охраняемых природных территорий Якутии. Общая площадь - свыше 509 тыс. га. Создан в 1997 году для защиты и воспроизводства биоразнообразия, в том числе редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, сохранения естественной среды обитания коренных малочисленных народов Севера и традиционных форм деятельности.