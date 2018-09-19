Мужчина в Благовещенске получил четыре года колонии за кражу с помощью автовышки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Суд в Благовещенске приговорил жителя Амурской области к четырем годам лишения свободы за соучастие в краже 5 млн рублей из квартиры, где проживал гражданин Китая, с помощью автовышки. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, кража была совершена в 2017 году. Суд установил, что мужчина нашел автовышку, чтобы получить доступ к лоджии квартиры на пятом этаже.

"Другой сообщник приобрел букет цветов, чтобы не вызвать у водителя автомобиля подозрений... Еще один сообщник при помощи указанного автомобиля с вышкой проник в квартиру, откуда похитил денежные средства в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел явку с повинной, раскаяние в содеянном и полное возмещение ущерба иностранцу.

Как уточнил ТАСС старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин, уголовное дело в отношении двух других предполагаемых соучастников преступления выделено в отдельное производство, расследование продолжается.