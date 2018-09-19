Около 20 человек ищут в ЕАО подростка, пропавшего в лесу

ТАСС, 19 сентября. Спасатели и сотрудники полиции ищут в Облученском районе Еврейской АО подростка, который во вторник ушел в лес за шишками и не вернулся. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

"Сотрудники полиции отдела внутренних дел по Облученскому району в количестве десяти человек приступили к поискам 14-летнего подростка, ушедшего накануне за шишками в лес. Прорабатываются все версии, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по области, к поискам подростка также подключились и спасатели. В районе сейчас работают девять человек, задействовано две единицы техники.