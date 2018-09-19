Полиция в Приморье ищет девять подростков, сбежавших из закрытой школы

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция города Уссурийска в Приморском крае ведет поиски девяти подростков, сбежавших из закрытой школы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления МВД.

"В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о том, что несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию школы закрытого типа для детей и подростков. Часть подростков уже найдены, полиция продолжает поиски девяти из них", - сказали в пресс-службе.