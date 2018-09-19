Человек погиб при опрокидывании лодки в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Группа спасателей и полицейских на вертолете отправилась на помощь туристам, чья лодка перевернулась в Хабаровском крае, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"По спутниковому телефону к спасателям обратилась группа лиц и сообщила, что им необходима помощь. По предварительной информации, во время самостоятельного сплава четверых туристов, предположительно на байдарках, по реке Урми в районе поселка Сулук Верхнебуреинского района с одним из участников путешествия произошел несчастный случай. По оперативной информации, в результате опрокидывания лодки мужчина погиб. Группа не может продолжать маршрут самостоятельно", - говорится в сообщении.

За людьми был отправлен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Добраться в район происшествия, расположенный примерно в 260 км от Хабаровска, наземным транспортом невозможно из-за отсутствия дорог.

В сообщении отмечается, что люди не зарегистрировали маршрут в подразделениях МЧС.