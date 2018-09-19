СК просит продлить арест двум фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова 21 сентября рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста экс-начальнику регионального главка МЧС Александру Мамонтову и бывшему главе отдела надзорной деятельности в ведомстве Григорию Терентьеву, обвиняемым по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщается на сайте суда в среду.

"Поступил материал с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Мамонтова А. С., [бывшего] руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя Вишня", - говорится в сообщении.

Аналогичный материал поступил в отношении Григория Терентьева, который ранее занимал пост отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС по региону. Рассмотрение ходатайств назначено на 07:00 и 08:30 мск 21 сентября.

Как сообщалось ранее, Мамонтов с Терентьевым были задержаны 25 мая. Оба были арестованы на два месяца, до 25 июля, затем срок содержания под стражей был продлен до 25 сентября.

По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ "Кемеровским кондитерским комбинатом" (ККК, основной собственник "Зимней вишни"). Мамонтова также обвиняют в растрате денег главка - более 1,8 млн рублей. По версии СК, он нанял трех сотрудников, которые фактически свои обязанности не выполняли, но с июня 2015 по апрель 2018 года получали зарплату.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 60 человек. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 12 человек, все они арестованы.