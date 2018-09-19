Первое массовое отравление шаурмой за последние пять лет зафиксировано на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Первое массовое отравление шаурмой за последние пять лет зафиксировано в Южно-Сахалинске. За пять дней в больницы попали 23 человека, сообщила ТАСС в среду начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Наталья Карташова.

"С 15 сентября в больницы попали 23 человека, купивших шаурму в киоске "У Акопа". Мы организовали в киоске эпидемиологическое расследование, готовятся материалы о приостановке деятельности ИП Газарянц. <…> Предположительно, причина отравления кроется в ингредиенте несоответствующего качества, добавленном в фаст-фуд, и в несоблюдении санитарно-гигиенического режима. В Сахалинской области это первый случай массового пищевого отравления фаст-фудом за последние пять лет", - сказал собеседник агентства.

Специалистами взяты все необходимые пробы продукции. Результаты станут известны через несколько дней. Сотрудники управления Роспотребнадзора готовят необходимую документацию в суд для приостановки официальной деятельности предпринимателя ИП Газарянц.