В одном из сел Амурской области выявили очаг оспы овец

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Очаг оспы овец выявили в одном из хозяйств Благовещенского района в Амурской области. Проводятся карантинные мероприятия, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В Благовещенском районе выявлен очаг оспы овец. В районе неблагополучного хозяйства установлен карантин. Соответствующее постановление подписал глава области Василий Орлов", - говорится в сообщении

По информации начальника управления ветеринарии и племенного животноводства региона Сергея Самохвалова, клинические признаки оспы обнаружены у 48 овец, содержащиеся на одном подворье. Проводятся профилактические мероприятия - вакцинация мелкого рогатого скота. Ведется расследование по установлению причин заболевания.

"Установлено, что аналогичная вспышка зафиксирована в Китае. В настоящее время проверяется версия заноса оспы в Благовещенский район из соседнего государства. Ситуация находится на контроле управления ветеринарии", - добавили в пресс-службе правительства.

По данным управления ветеринарии, для человека выявленное у овец заболевание опасности не представляет.