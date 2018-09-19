Осужденного имама Велитова выписали из медучреждения при колонии в Астрахани

АСТРАХАНЬ,19 сентября. /ТАСС/. Осужденный за оправдание терроризма бывший имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов выписан из медучреждения при колонии в Астрахани и переведен в другую колонию в этом же городе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Астраханской области.

В конце августа Велитов был госпитализирован в медучреждение при колонии, 6 сентября его перевели в обычную городскую больницу. По словам адвоката осужденного Дагира Хасавова, его подзащитный перенес в колонии обширный инфаркт. Эту информацию опровергли в пресс-службе УФСИН по региону, заметив, что "осужденный переведен в городскую больницу для проведения планового обследования". 11 сентября Велитов был переведен в медучреждение при колонии.

"После окончания планового обследования осужденный переведен в исправительную колонию для дальнейшего отбывания наказания. При этом Велитов направлен в другую колонию, она также находится в Астрахани. Это сделано в связи с тем, что в ней созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального УФСИН, "состояние здоровья Велитова медицинскими сотрудниками оценивается как удовлетворительное, стабильное, угроз для жизни нет".

Московский окружной военный суд 28 апреля 2017 года признал бывшего имама мечети "Ярдям" Махмуда Велитова виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Как установил суд, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в речи имама содержались признаки оправдания террористической деятельности. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ признала приговор законным. В октябре 2017 года Велитов был этапирован в исправительную колонию в Астрахани.