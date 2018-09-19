На Чукотке более 20 лицеистов госпитализированы с острым пищевым отравлением

ТАСС, 19 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления лицеистов на Чукотке. Сообщение об этом появилось в среду на канале СК РФ в мессенджере Tam Tam.

Госпитализированы 24 лицеиста.

"Следователи в Анадыре возбудили уголовное дело по факту группового заболевания учащихся "Чукотского окружного многопрофильного лицея", которым поставлен диагноз "острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают руководителей учебного заведения и работников пищеблока, образцы горячего питания направлены на исследование.