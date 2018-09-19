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Следователи проводят проверку после массового побега подростков из спецшколы в Приморье

Местонахождение воспитанников учебного заведения установлено

ТАСС, 19 сентября. Следователи начали проверку из-за побега 23 подростков из школы закрытого типа в Приморье. Сообщение об этом появилось в среду на сайте регионального следственного управления СК.

"18 сентября 2018 года из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, расположенной в городе Уссурийске, самовольно ушли 23 несовершеннолетних воспитанника. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным следствия, местонахождение подростков установлено. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет решаться вопрос о возбуждении дела.

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