СМИ: в Лондоне автомобиль наехал на пешеходов у мечети

ТАСС, 19 сентября. Три человека были доставлены в больницу в результате наезда автомобиля на пешеходов возле мусульманского центра в районе Криклвуд на северо-западе Лондона. Об этом в среду сообщается в распространенном заявлении столичной полиции.
По его данным, в результате инцидента пострадали три человека. Двое пострадавших - мужчины в возрасте около 20 лет - получили легкие ранения, которые не требуют стационарного лечения. В больнице остается мужчина 50 лет, который получил серьезную травму ноги.
Правоохранители сообщили, что в ночь со вторника на среду водитель и пассажиры автомобиля вступили в конфликт с группой людей рядом с мусульманским центром. Отмечается, что они могли выкрикивать антиисламские лозунги. Следствие полагает, что наезд на людей не был терактом, однако расистский подтекст рассматривается как отягчающее обстоятельство.
Согласно заявлению, на данный момент никаких задержаний произведено не было. Полиция разыскивает автомобиль и тех, кто в нем находился.