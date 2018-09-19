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В горах Северной Осетии скончался турист из США

Сообщение о том, что туристу 1963 года рождения стало плохо, поступило в Единую службу спасения в 04:30 мск, через полчаса поступило сообщение, что пострадавших скончался

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии эвакуируют тело погибшего туриста из Соединенных Штатов Америки, которому стало плохо в ущелье Зариу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Туристу из США стало плохо в ущелье Зариу недалеко от населенного пункта Джимара Пригородного района Северной Осетии. Позже поступило сообщение о том, что он скончался. Сейчас спасатели эвакуируют тело", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о том, что туристу стало плохо, поступило в среду в 4:30 мск в Единую службу спасения. Несчастный случай произошел в горной местности на высоте 3030 метров над уровнем моря. К месту происшествия выехала группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Через полчаса поступило сообщение, что пострадавший 1963 года рождения скончался. В готовности к проведению следственных мероприятий находятся сотрудники Пригородного ОМВД. Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф.

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