Ректор краснодарского института подозревается в халатности

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Ректор Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба. Об это в среду говорится в сообщении cледственного управления СК РФ по краю.
По версии следствия, в апреле 2017 года женщина заключила госконтракт на аренду нежилой территории для проведения мероприятия в Краснодаре. Ректор "необоснованно оплатила аренду открытой парковки площадью более 6,8 тыс. кв. м, цена сделки была завышена". По данным СК, она нанесла ущерб государству в размере свыше 34,3 млн рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ДПО Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования. Она подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба", - говорится в сообщении.