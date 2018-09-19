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Ректор краснодарского института подозревается в халатности

По данным СУ СК РФ по краю, в 2017 году она заключила госконтракт на аренду нежилой территории для проведения мероприятия в Краснодаре, чем нанесла ущерб государству в размере более 34,3 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Ректор Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба. Об это в среду говорится в сообщении cледственного управления СК РФ по краю.

По версии следствия, в апреле 2017 года женщина заключила госконтракт на аренду нежилой территории для проведения мероприятия в Краснодаре. Ректор "необоснованно оплатила аренду открытой парковки площадью более 6,8 тыс. кв. м, цена сделки была завышена". По данным СК, она нанесла ущерб государству в размере свыше 34,3 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ДПО Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования. Она подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба", - говорится в сообщении.

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