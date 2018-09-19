Двух полицейских в Ижевске приговорили к лишению свободы за инсценировку преступления

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил двух бывших полицейских Ижевска к лишению свободы за инсценировку тяжкого преступления с целью завышения показателей служебной деятельности, об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.
"Приговором суда указанные лица признаны виновными, бывшему заместителю начальника отдела полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 2 месяца, бывшему оперуполномоченному - в виде лишения свободы на срок 3 года, псевдопотерпевший освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что 28 июля 2015 года осужденные задержали на улице случайного прохожего и подкинули ему огнестрельное оружие, с использованием которого он якобы совершил разбойное нападение, а также вещи подставного потерпевшего, якобы похищенные при разбое. После чего задержанного доставили в полицию, а псевдопотерпевшего отправили в дежурную часть писать заявление. В результате действий полицейских задержанный был приговорен к шести годам колонии строгого режима.
Через некоторое время псевдопотерпевший пришел в следственные органы с повинной, на основании его показаний в отношении бывших полицейских были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий", "Незаконное хранение огнестрельного оружия" и "Пособничество превышению должностных полномочий", в отношении псевдопотерпевшего было возбуждено дело за заведомо ложный донос.