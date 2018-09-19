Гендиректор газоперерабатывающего завода в Самарской области подозревается в подкупе

САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Нефтегорского газоперерабатывающего завода (АО "НГПЗ") в Самарской области подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2016 году гендиректор незаконно получил от двух представителей подрядчика и субподрядчика денежные средства на общую сумму более 7,5 млн рублей за подписание приемочной документации на выполненные работы по договорам. Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это уже второе уголовное дело о подкупе, возбужденное следователями в отношении данного гендиректора завода. Ранее руководитель предприятия был задержан. По версии следствия, в декабре 2016 года он незаконно получил от директора ООО "СМП Волга" через посредника первую часть коммерческого подкупа в размере 5 млн рублей за заключение договора с этой компанией на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 млн рублей, а также последующее подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы.
Кроме того, как считает следствие, в декабре 2017 года гендиректор незаконно получил от директора ООО "СМП Волга" через другого посредника, действовавшего по его поручению, вторую часть коммерческого подкупа в размере 1,5 млн рублей за подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы. В марте 2018 года гендиректор получил через того же посредника оставшуюся часть коммерческого подкупа в размере 5 млн рублей.