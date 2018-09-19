Экс-зампреда правительства Ивановской области обвинили в получении взятки в 5 млн рублей

ТАСС, 19 сентября. Бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Дмитрий Куликов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Дмитрия Куликова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в крупном размере. <…> В период с сентября 2014 года по март 2015 года Куликов незаконно получил от бывшего главы города Иванова Вячеслава Сверчкова денежные средства в сумме 5 млн рублей за якобы оказанное содействие в реализации проекта по установке бизнесменом павильонов на остановках общественного транспорта областного центра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что кроме этого с февраля 2014 по май 2016 года Куликов безвозмездно пользовался не принадлежавшим ему автомобилем Volksvagen Touareg, хотя по соответствующему договору сумма арендной платы должна была составить почти 246 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Куликов был задержан в мае 2016 года. Тогда же в здании ивановского правительства проходили обыски, связанные с расследованием ранее возбужденного уголовного дела в отношении экс-главы города Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении взятки. В мае 2017 года Сверчков был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 25,5 млн рублей.