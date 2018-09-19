В Москве задержали более 100 членов ОПГ, организовавших подпольные игровые клубы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Одно из крупнейших организованных преступных сообществ (ОПС), занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса, ликвидировано в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.
По ее словам, одно из крупнейших организованных преступных сообществ ликвидировали Следственные органы ГСУ СК по Москве совместно с ФСБ и МВД.
Отмечается, что силовики пресекли незаконную деятельность 15 игровых клубов и казино, а также провели более 80 обысков в офисах и жилых помещениях. Более 100 человек было задержано, из них 47 уже планируют предъявить обвинения и выбрать меру пресечения. Среди задержанных - руководитель преступного сообщества А.Е.Бажанов.
По данным следователей, с мая 2016 года члены этого преступного сообщества вне специализированных игорных зон под видом легальной деятельности букмекерской конторы "Панорама", которая работает под вывесками "Гринбет", "Юнионбет", "Винлайн". Отмечается, что в преступном сообществе действовала строгая конспирация, в частности, его низовые члены не знали руководителей и связывались с ними с помощью IP-телефонии и мессенджеров. Существовала строгая иерархия, при которой руководителя знал ограниченный круг соучастников.
Деятельность преступного сообщества приносила сотни миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижных загородных поселках Московского региона, пользовались автомобилями премиум-класса с машинами сопровождения, летали на частных самолетах.
Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и участия в нем. По словам представителя столичного ГСУ СК, в одном производстве были объединены 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.