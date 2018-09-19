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Три американских солдата получили ранения на учениях в Словакии

Военнослужащие пострадали в результате аварии танка

ТАСС, 19 сентября. Три американских военнослужащих получили в среду ранения во время учений в Словакии. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны республики Дана Цапакова, информировало "Словацкое радио".

"Трое военнослужащих ВС США ранены при аварии танка Abrams в ходе учений в Словакии, - отметила она. - Два американских солдата получили тяжелые ранения, один - средней степени тяжести".

Среди пострадавших находится женщина-военнослужащая. Раненые доставлены в местные больницы. Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Согласно "Словацкому радио", на востоке Словакии проходит крупнейшие в этом году в республике международные учения с участием подразделений государств - членов НАТО Slovak Shield 2018. В них задействованы военнослужащие ВС США и стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша). Словацкая армия представлена 1500 солдатами.

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