Похитившего главу сельсовета ради выкупа жителя Башкирии приговорили к 10 годам тюрьмы

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Чишминский районный суд приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Башкирии, который похитил главу сельсовета и требовал за него выкуп в размере 6 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
"Суд приговорил 51-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений по нескольким статьям: "Незаконный оборот оружия", "Лишение человека свободы с применением оружия в отношении двух лиц", "Разбой с применением оружия в особо крупном размере", - отмечается в сообщении.
Суд установил, что в ноябре 2017 года мужчина запер в гараже главу Чишминского сельсовета, которого пригласил под надуманным предлогом. После этого он пришел в дом его брата - главы Чишминского района, и, угрожая оружием, потребовал 6 млн рублей.
Брат похищенного собрал и передал злоумышленнику часть требуемой суммы, тот отпустил главу сельсовета. Потерпевшие сообщили об инциденте в правоохранительные органы, после чего преступника задержали. Часть похищенной суммы изъяли, остаток средств обнаружили у односельчанина, который получил их от злоумышленника в счет оплаты долга.
Мужчина в суде частично признал вину в совершении преступления.