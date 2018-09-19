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Дело Александра Винника

Греческий суд перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции

Это связано с тем, что задержанный не ознакомлен с документами французской стороны

АФИНЫ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Верховный суд Греции (Ареопаг) в среду перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

"Судьи приняли аргументы защиты о том, что Винник не ознакомлен с документами французской стороны, которые не переведены на русский язык", - сказал адвокат.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4-9 млрд через ныне уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция.

Верховный суд Греции ранее принял решение о выдаче Винника в США, затем - в Россию. Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.

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