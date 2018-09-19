Греческий суд перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции

АФИНЫ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Верховный суд Греции (Ареопаг) в среду перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
"Судьи приняли аргументы защиты о том, что Винник не ознакомлен с документами французской стороны, которые не переведены на русский язык", - сказал адвокат.
Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4-9 млрд через ныне уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция.
Верховный суд Греции ранее принял решение о выдаче Винника в США, затем - в Россию. Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.