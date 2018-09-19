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Суд в Башкирии оставил под стражей подозреваемого во взятке районного прокурора Уфы

Рамиль Гарифуллин проведет в следственном изоляторе два месяца

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил под стражей подозреваемого во взятке прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, оставив жалобу его защиты без удовлетворения. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

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"В результате рассмотрения жалобы суд принял решение об оставлении постановления Кировского районного суда города Уфы без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

Гарифуллина задержали 10 сентября  с поличным при получении взятки в 5 млн рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). 12 сентября ему предъявили обвинение, Кировский районный суд Уфы в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и занимаются выявлением иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. "Кроме того, производится установление всего имущества, нажитого преступным путем", - добавили в управлении.

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