ВС РФ отложил рассмотрение жалобы на арест экс-сенатора Алиханова

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ отложил рассмотрение жалобы на содержание под арестом во время следствия бывшего сенатора от Карелии Девлета Алиханова, уже осужденного на шесть лет колонии за мошенничество. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Шогин.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал ранее Россию выплатить €3,1 тыс. за необоснованный арест Алиханова. "С учетом решения ЕСПЧ сегодня рассматривалась жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и ее продление. Президиум выслушал стороны и объявил о переносе заседания. О дате стороны будут уведомлены дополнительно", - сказал Шогин.

По его словам, заместитель генпрокурора просил отменить вынесенные ранее постановления о продлении ареста экс-сенатору. Сторона защиты настаивала на том, чтобы отменить не только постановления о продлении срока заключения под стражу, но и отменить избрание ареста в качестве меры пресечения, так как отсутствовало событие преступления. Алиханов в течение трех лет находился под стражей, уточнил адвокат. Экс-сенатор поддержал позицию защиты.

Как отмечал ранее адвокат, ЕСПЧ признал, что суды в Карелии без каких-либо оснований избрали и продлевали ему арест, что нарушает Конвенцию о правах человека.

Дело экс-сенатора

Алиханова задержали 3 февраля 2015 года в Петрозаводске, на следующий день он был арестован. В ноябре 2017 года Петрозаводский городской суд признал Алиханова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал его компенсировать ущерб в размере 8,4 млн рублей. В январе 2018 года Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

По версии следствия, Алиханов путем обмана руководства карельского отделения Сбербанка России и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 объектов недвижимости, находившихся в аренде у банка, приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. Он также похитил средства администрации Петрозаводска в размере более 26 млн рублей, ранее перечисленные карельским отделением Сбербанка в счет уплаты арендных платежей.

Алиханов был депутатом Заксобрания Карелии пятого созыва от партии "Единая Россия". Впервые его избрали в республиканский парламент в 2002 году, переизбирался в 2006 и 2011 годах. С марта по сентябрь 2010 года представлял Карелию в Совете Федерации.