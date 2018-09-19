Суд признал законным заочный арест возможного организатора теракта в метро Петербурга

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, создателя запрещенной в РФ группировки "Джамаат ат-Тавхид валь-Джихад" Сироджиддина Мухтарова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба на заочный арест Мухтарова отклонена, постановление суда первой инстанции признано законным", - сказал представитель суда.

Басманный суд Москвы 23 августа санкционировал заочный арест двух предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро в 2017 году: 28-летнего Мухтарова и руководителя группировки "Джамаат ат-Тавхид валь-Джихад" 36-летнего гражданина Узбекистана Бобиржона Махбубова. Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемых на территорию РФ или с момента их задержания на территории России.

По версии следствия, местонахождение обвиняемых не установлено, они находятся в федеральном и международном розыске и скрываются от следствия. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство 17 июля 2017 года из дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Срок следствия по делу установлен до 3 октября 2018 года.

Мухтарову и Махбубову вменяется по 12 эпизодов преступной деятельности террористической направленности. Они обвиняются в незаконном изготовлении оружия, подготовке террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ и организации террористического сообщества.