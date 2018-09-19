Разбившийся под Читой дельтаплан упал на территории спортивного аэродрома

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Мотодельтаплан, при падении которого в среду в окрестностях Читы погибли два человека, упал на территории спортивного аэродрома Каштак. Об этом ТАСС сообщил замначальника госучреждения "Забайкалпожспас", начальник поисково-спасательной службы Забайкальского края Сергей Скрынник.

"Мотодельтаплан упал на территории аэродрома Каштак, разрушений на земле нет. После падения он загорелся. Погибли два человека - пилот и пассажир", - сказал Скрынник.

По его словам, мотодельтаплан принадлежал погибшему пилоту.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, погибшие совершали несанкционированный полет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета.

Аэродром Каштак находится в пригороде Читы, на его территории базируется Читинский аэроклуб ДОСААФ.