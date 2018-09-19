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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора РАМТ Софью Апфельбаум

Она обвиняется в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление до 19 октября срока домашнего ареста директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, обвиняемой в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемой Апфельбаум - без изменения", - огласила постановление судья.

Расследование дела завершено, следствие готовится передать его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в суд для рассмотрения по существу. Обвинения, помимо Апфельбаум, предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсерам Алексею Малобродскому и Юрию Итину. Продюсер Екатерина Воронова обвиняется заочно, так как находится за границей. В отдельное производство выделено дело бывшего бухгалтера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" режиссера Серебренникова. Всем фигурантам уголовного дела вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичСитуация вокруг "Седьмой студии"
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