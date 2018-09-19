СК проверяет обстоятельства конфликта в селении Кенделен в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Следствие организовало проверку в связи с конфликтом в селении Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Об этом в среду сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по региону Мурат Багов.

"Следственными органами СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по событиям 18-19 сентября в селении Кенделен Кабардино-Балкарской Республики", - сказал он. По данным СК, 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен, куда для недопущения столкновения сторон прибыли сотрудники республиканских управлений МВД и Росгвардии.

"Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности", - отметил Багов.

В ближайшее время будут установлены зачинщики и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.